تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشرقية، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لتساقط زخات متفرقة من المطر في اجزاء من المناطق الشرقية لفترة قصيرة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.



وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.



🚫 التحذيرات :

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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