تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية ،الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، دافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



⛔️ التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

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