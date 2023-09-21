تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

🔺 التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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