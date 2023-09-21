الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

اختتام المرحلة الأولى من مشروع عزم في الأغوار الجنوبية

ورشة توعوية عن حماية الأطفال من إساءة الآخرين

الحكومة تعلن عن تقديم مساعدات لأسر وطلبة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

تخفيضات غير مسبوقة بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية

الملك: تحقيق الرفاه الاقتصادي يقرب الشعوب من خيار السلام

إعداد قائمة من 14 طريقا لطرحها على نظام مدفوع الأجر

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اعلان هام بشأن الطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض

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الخميس، 21-09-2023 04:49 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. 

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
🔺 التحذيرات: 
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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