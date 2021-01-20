الأربعاء 20-01-2021
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 20-01-2021 06:11 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - بمشيئة الله إرتفاع قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
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⚠ التحذيرات:-

 🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح  بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.
 🔺 خطر تشكل الصقيع في العديد من المناطق، وتشكل الانجماد خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية في ساعات الليل المتأخرة.

 




 

 


 

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