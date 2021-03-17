تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري -

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بمشيئة الله انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، وتتواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصةً في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف خلال ساعات الفجر والصباح الباكر لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من شمال المملكة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار في مناطق البادية .التحذيرات:- خطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.- خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الفجر والصباح في المناطق الشمالية التي قد تشهد هطول المطر.- خطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.