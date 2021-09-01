الأربعاء 01-09-2021
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الأربعاء، 01-09-2021 08:25 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

⚠ التحذيرات:

🔺   خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.
🔺  احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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