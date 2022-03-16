تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ترتفع الحرارة قليلاً، الأجواء اثناء النهار باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تكون شديدة البرودة ليلاً في اغلب المناطق، وباردة في الاغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:



- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

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- احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية الشمالية.

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