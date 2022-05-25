تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على الحرارة، الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.



🔺 التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة في الاغوار والعقبة.

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