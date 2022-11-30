الأربعاء 30-11-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 30-11-2022 08:39 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الاجواء لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، و معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 ليلاً: الاجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

التحذيرات:
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول والبادية.

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