تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الاجواء لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، و معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً: الاجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول والبادية.

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