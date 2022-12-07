الأربعاء 07-12-2022
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الأربعاء، 07-12-2022 07:15 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شرق المملكة، ويتوقع تساقط زخات من المطر على فترات في المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال ضعيف لتساقط زخات خفيفة من المطر في اجزاء من المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

⛔ التحذيرات:
-  خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق الشرقية مع هطول المطر. 
-  إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الشرقية.

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