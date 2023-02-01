الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس في الولايات المتحدة

توضيح حول دوام الموظفين غداً بسبب الأحوال الجوية

إغلاق طريق تقاطع وادي القمر بعد ارتفاع منسوب مياه سيل الزرقاء

انقاذ أشخاص حاصرتهم الأمطار داخل مركباتهم بالقرب من سيل الزرقاء

الأردن يشارك في الدورة الأولى لأيام الطهي العربي بتونس

بلدية المفرق تدعو للابتعاد عن مجاري السيول والأودية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

تراجع الادخار لدى الأردنيين إلى 4.3% العام الماضي مقارنة مع 9.3% سجلت في 2017

الملك يلتقي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي

بدء تساقط الثلوج في المملكة - صور

الأربعاء، 01-02-2023 04:33 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

328675348_724124256043210_3676721237778120604_n


الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث تكون الأجواء باردة جدا مع تساقط زخات خفيفة من المطر بين الحين والاخر في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، ومع ساعات المساء تضعف تدريجا سرعة الرياح.

⛔️ التحذيرات :
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.
- خطر الإنزلاق على الطرقات في ساعات الصباح  في المناطق التي تشهد هطولات.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023161748502800117

بدء تساقط الثلوج في المملكة - صور

1202330164355539025797

تعرف على المناطق التي ستشهد تراكما للثلوج بالاردن - اسماء

1202331132255990211175

الارصاد : ثلوج فوق هذه الارتفاعات خلال الساعات القادمة

ز

الأرصاد: جبهة هوائية أكثر برودة وتساقط للثلوج مساء اليوم

Es4dx2-XMAI7Igf

شاهد : بدء تساقط الثلوج في المملكة - فيديو

120232217296622602677

تطورات جديدة على المنخفض .. والارصاد : ثلوج على ارتفاع 1100 متر

أخبار متعلقة
120232217296622602677

تطورات جديدة على المنخفض .. والارصاد : ثلوج على ارتفاع 1100 متر

1220222661942603696397

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

مطر4

الأرصاد: تساقط زخات من المطر في المملكة اليوم

1220222162313671577105

الأرصاد تتوقع هطول أمطار في هذه المناطق اليوم الجمعة

12202226164610560701752

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء واماكن تساقط الثلوج

حالة الطقس (ممطر)

الارصاد: تعمق حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة اليوم