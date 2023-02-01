تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث تكون الأجواء باردة جدا مع تساقط زخات خفيفة من المطر بين الحين والاخر في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، ومع ساعات المساء تضعف تدريجا سرعة الرياح.



⛔️ التحذيرات :

- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

- خطر الإنزلاق على الطرقات في ساعات الصباح في المناطق التي تشهد هطولات.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

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