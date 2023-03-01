الأربعاء 01-03-2023
الوكيل الاخباري

المياه : لم تنتهِ آلية صدور فواتير المياه شهريا لجميع المناطق

مذكرة نيابية لتأجيل سداد القروض شهرين بالاردن

الصفدي: تقديم إعفاءات مرضى السرطان لمجلس النواب مفتوحة بكل وقت

بدء فعاليات المؤتمر 21 للجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلى

ندوة حوارية في الطفيلة حول إدماج الشباب في الإصلاح السياسي

هيئة الاعتماد يقر استمرارية اعتماد تخصصات جامعية

إرادة ملكية بـ قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

توقيع 8 اتفاقيات بين زها الثقافي ومؤسسات حكومية ومجتمع محلي

لقاء في الطفيلة يبحث الاحتياجات التربوية

الأربعاء، 01-03-2023 06:31 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تستمر الاجواء معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

⛔️ التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل خاصة في مناطق البادية .

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