تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تستمر الاجواء معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



⛔️ التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل خاصة في مناطق البادية .

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