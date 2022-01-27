تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الوكيل الاخباري - توالي درجات الحرارة انخفاضها ، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-7) درجات مئوية، الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، كما تتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر، ومع ساعات الظهيرة تضعف تدريجياً فرصة تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، مع استمرار تساقط الثلج بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتضعف تدريجياً أثناء الليل.

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