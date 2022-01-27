الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام : مئات المركبات علقت في الثلوج

عشرات المركبات عالقة على طريق المطار بسبب تراكم الثلوج وتعيق عمل آليات الأشغال - فيديو

الأمن العام يعلن حالة الطرق حتى الساعة 1 صباحاً - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الاشغال تغلق طرقا احترازيا - اسماء

الكسبي: يمكننا رفع عدد الآليات للتعامل مع الحالة الجوية إلى 390 آلية

بلدية عجلون تتعامل مع إغلاقات الشوارع وتعمل على فتحها

إغلاق طريقي (اربد - عمان) في "ثغرة عصفور" بالاتجاهين وطريق (جرش - عجلون)

الفراية: الكهرباء والأكسجين والوقود والمياه متوفرة في المستشفيات

ترجيح امتلاء سد الوالة خلال المنخفض الجوي الحالي

الخميس، 27-01-2022 12:58 ص

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

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  الوكيل الاخباري - توالي درجات الحرارة انخفاضها ، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-7) درجات مئوية، الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، كما تتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر، ومع ساعات الظهيرة تضعف تدريجياً فرصة تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، مع استمرار تساقط الثلج بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتضعف تدريجياً أثناء الليل.

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