تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الوكيل الاخباري -ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً الى حارة في البادية و الأغوار و البحرالميت و العقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
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