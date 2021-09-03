الجمعة 03-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

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الجمعة، 03-09-2021 07:46 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

طقس



الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.
-  خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في الأغوار والعقبة

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