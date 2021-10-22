تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الوكيل الاخباري - انخفاض طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء خلال النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، بينما تسود أجواء باردة نسبياً أثناء الليل في أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



⚠ التحذيرات:

🔺 احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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