تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء باردة جدا ومستقرة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى جنوبية غربية.



⚠ التحذيرات:



🔺 خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

🔺 خطر تشكل الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل في اماكن تجمعات المياه فوق المرتفعات العالية.

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