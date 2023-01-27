الجمعة 27-01-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 27-01-2023 08:35 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - أجواء دافئة نسبيا ومغبرة بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة. 

 ليلاً:  الأجواء باردة نسبيا ، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في العديد من المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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