تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الوكيل الاخباري - أجواء دافئة نسبيا ومغبرة بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.
ليلاً: الأجواء باردة نسبيا ، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في العديد من المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة.
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