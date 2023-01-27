تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الوكيل الاخباري - أجواء دافئة نسبيا ومغبرة بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.



ليلاً: الأجواء باردة نسبيا ، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



⛔️ التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في العديد من المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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