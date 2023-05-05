تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي ( 4-5) درجات مئوية؛ الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول والبادية ، ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.



⛔️ التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية .

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