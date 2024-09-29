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الجيش الاردني : صاروخ من نوع (غراد) سقط في منطقة صحراوية بالموقر
إعلان من إدارة ترخيص السواقين والمركبات
قرارات جديدة صادرة عن الحكومة
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فيديو الوكيل
4 اصابات بتصادم عنيف لـ"سيارة غاز" ومركبة في البلقاء (فيديو)
الدكتور هاشم السلعوس يودع كلية الاعلام في جامعة اليرموك
إدارة الأزمات: تمرين وطني لاختبار خطط وطنية قبل نهاية العام
فلسطين
فلسطين
أصوات انفجارات بسماء تل أبيب
استشهاد المعتقل وليد خليفة في سجون الاحتلال بعد ساعات من اعتقاله
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41,586 شهيداً و96,210 مصابا
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أوساسونا يعطل قطار انتصارات برشلونة برباعية قاسية
ليفربول يخطف صدارة البريميرليج
يوفنتوس يتخطى عقبة جنوى ويتصدر الكالتشيو
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أخبار الشركات
النسور: التخطيط الصناعي ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ودعم النمو
شركة تويوتا تعقد شراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتطوير تقنيات خلايا وقود خالية من الكربون في السعودية
شركة الوصل لتجارة المركبات تصبح الوكيل الرسمي الجديد لسيارات "جيلي" في الأردن
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