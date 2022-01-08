تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة الاسبوع الحالي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير إدارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب ان المملكة ستتأثر مع ساعات الليل الأولى يوم الاحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع أن تمتد الهطولات إلى مناطق متفرقة من المملكة، والرياح جنوبية شرقية تتحول ليلاً إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.



واضاف لموقع الوكيل الاخباري انه يوم الاثنين سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم المنخفضة، وتبقى الفرصة في ساعات الصباح الباكر مهيأة لهطول زخات من المطر في شرق المملكة .

اضافة اعلان