تفاصيل المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على المملكة

الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي المرافقة لإمتداد منخفض البحر الأحمر؛ لذا تسود أجواء مغبرة ودافئة في أغلب المناطق، حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متقطعة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد قد تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ، الرياح شرقية نشطة السرعة.

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خليج العقبة:

الأجواء مغبرة، حارة نسبيا نهارا ومعتدلة الحرارة ليلا مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

- خطر العواصف الرعدية .