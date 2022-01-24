تفاصيل المنخفض القطبي الثلجي يوم الاربعاء

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة يوم الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية من أصل قطبي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع سقوط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتدريجياً يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة، لتتحول الأجواء إلى غائمة وماطرة في العديد من المناطق، تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، و مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، كما يتساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق سطح البحر، وتتراكم بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة.

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وتوالي الخميس، درجات الحرارة انخفاضها، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 7-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، كما يتوقع في ساعات الصباح أن يستمر التساقط المتقطع للثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر، ومع ساعات ما بعد الظهيرة تضعف فرصة تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، مع استمرار تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 7 - 0 درجة مئوية، وفي غرب عمان 5 الى -1، وفي المرتفعات الشمالية 3 الى -2، وفي مرتفعات الشراة 3 الى -3، وفي مناطق البادية 10 الى -2، وفي مناطق السهول 8 - 0، وفي الاغوار الشمالية 12 - 4، وفي الأغوار الجنوبية 18 - 6، وفي البحر الميت 16 - 5، وفي خليج العقبة 15 - 5 درجات مئوية.

