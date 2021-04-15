تفاصيل الموجة الحارة القادمة الى المملكة .. و الأرصاد تحذر

الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية تفاصيل الحالة الجوية للأيام الثلاثة المقبلة :

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الجمعة 16/04/2021

إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم العالية خاصة في شرق المملكة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية .



التحذيرات:



احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية نهاراً بسبب الغبار في مناطق البادية.

خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في مناطق الأغوار والعقبة



السبت 17/04/2021

يطرأ إرتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية خاصة في شرق المملكة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية



التحذيرات:



احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية نهاراً بسبب الغبار في مناطق البادية.

خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في مناطق الأغوار والعقبة



الاحد 18/04/2021

توالي درجات الحرارة ارتفاعها؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (8-9) درجات مئوية، الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية .



التحذيرات:

احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية نهاراً بسبب الغبار في مناطق البادية.

خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في مناطق الأغوار والعقبة