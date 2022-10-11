تفاصيل اول مُنخفض جوي سيؤثر على الاردن في هذا الموعد



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري مساء اليوم أن المملكة على موعد مع أول مُنخفض جوي يقترب من الاردن نهاية الأسبوع الحالي بمشيئة الله تعالى .



وأضاف عقل بأن المنخفض الجوي سيجلب انخفاض على درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل ، حيث تصبح الأجواء باردة نسبياً خلال ساعات النهار كما سيجلب امطاراً في مناطق متفرقة من المملكة خلال نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى .

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