تفاصيل جديدة هامة حول المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، تؤدي إلى انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة؛ لتعود ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة.

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ويتوقع أن تكون الهطولات في شمال ووسط المملكة غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناَ تصل سرعتها الى 50 كم/ساعة في بعض مناطق المملكة، وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.



وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

المصدر - بترا



