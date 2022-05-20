الجمعة 20-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

5 أطعمة تخلصك من الكآبة والحزن!

أغرب شكوى تصل الشرطة في ايطاليا

انطلاق انتخابات مجلس نقابة أطباء الأسنان

لبنان. مصرع شخصين وإصابة آخرين في انفجار داخل أحد المنازل

الإمارات تعلن عن اكتشاف ثروات جديدة

سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله

جريمة مروعة في تكساس.. رجل يقتل 3 من أفراد عائلته قبل إطلاق النار على نفسه

دنيا سمير غانم ترثي والدها بهذه الكلمات المؤثرة.. بعد مرور عام علرى رحيله

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

الأرصاد تحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم

الجمعة، 20-05-2022 09:12 ص

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

5202217201614657466061


الوكيل الاخباري- يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، جافة ومغبرة في العديد من المناطق، وتكون حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، وتتحول ليلا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار على فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة.


وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض المناطق الى 60 كم/ ساعة وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 15، وفي مناطق البادية 35 - 17، وفي مناطق السهول 32 - 18، وفي الاغوار الشمالية 37 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520221863832874950933

الأرصاد تحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم

عمان جميلة

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

5202210203846702434493

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

عمان 1

أجواء معتدلة في المملكة اليوم الأربعاء

520221261544300072005

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الأردن نهار

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

أخبار متعلقة
ةةة

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 9 درجات في المملكة

طقس-3

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

غبااار

الأرصاد تكشف الحالة الجوية لثاني أيام عيد الفطر

غبار٣

الأرصاد تحذر من الغبار يوم غد الإثنين

عمان

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

غبار

المملكة تتأثر تدريجياً اليوم بمنخفض البحر الأحمر - تفاصيل