تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

الوكيل الاخباري- يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، جافة ومغبرة في العديد من المناطق، وتكون حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، وتتحول ليلا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار على فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة.



وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض المناطق الى 60 كم/ ساعة وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 15، وفي مناطق البادية 35 - 17، وفي مناطق السهول 32 - 18، وفي الاغوار الشمالية 37 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.