الجمعة 02-09-2022
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الجمعة، 02-09-2022 09:03 ص

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

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الوكيل الإخباري- تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير الموجة الحارة، وتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتسود الأجواء الحارة في كافة مناطق المملكة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 




 

 


 

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