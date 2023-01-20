الجمعة 20-01-2023
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الجمعة، 20-01-2023 09:08 ص

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

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الوكيل الاخباري- تسجل درجات الحرارة نهار اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-5 درجات مئوية لمثل هذا الوقت من السنة.

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وذكرت إدارة الأرصاد الجوية، أن الأجواء تكون مشمسة، وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتكون الأجواء في ساعات الليل، باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتستمر الأجواء الباردة نسبيا نهار غد السبت، في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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