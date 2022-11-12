السبت 12-11-2022
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السبت، 12-11-2022 08:45 ص

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

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الوكيل الاخباري- تكون الأجواء، اليوم السبت، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، تدريجيا بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل تساقط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع تساقط زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد خاصة في الأجزاء الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تتحول ليلا إلى شمالية غربية.


وتكون الأجواء الثلاثاء، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10، وفي مرتفعات الشراة 19 - 8، وفي مناطق البادية 25 - 12، وفي مناطق السهول 24 - 13، وفي الأغوار الشمالية 29 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 20، وفي البحر الميت 29 - 19، وفي خليج العقبة 28 - 18 درجة مئوية.

 




 

 


 

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