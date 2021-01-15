تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات النهار في المناطق التي تشهد هطول المطر، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب.



وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت غائمة جزئياً، وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتبقى الأجواء يوم الأحد، باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية، وتدريجياً خلال ساعات الليل تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، وتتزايد كميات الغيوم، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، مع ازدياد واضح في نشاط الرياح.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 - 5 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 2، وفي مرتفعات الشراه 9 - 1، وفي مناطق البادية 15 - 6، وفي مناطق السهول 13 - 5، وفي الاغوار الشمالية 18 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 8، وفي البحر الميت 22 - 10، وفي خليج العقبة 22 - 13 درجة مئوية.

--(بترا)

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