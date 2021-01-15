الجمعة 15-01-2021
الوكيل الاخباري

حظر تجول يومي في فرنسا

الارصاد الجوية تحذر السائقين

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

وزارة التنمية الاجتماعية تطلب رفع الطاقة الاستيعابية للحضانات إلى 100%

مشاجرة عنيفة في عبدون - صور

مكافحة الأوبئة: الانفتاح لا يعد إعلانا بالنصر على الفيروس وليس سببا للاحتفال

عبيدات : لا استبعد ازدياد أعداد المصابين بالسلالة الجديدة في الاردن

عبيدات يوضح حول عودة الطلبة للمدارس والجامعات

وزير الصحة: المصابون بعدوى كورونا 8 أضعاف العدد الإجمالي للإصابات المثبتة

بلدية الرصيفة تعلن حالة الطوارىء للتعامل مع المنخفض الجوي

الجمعة، 15-01-2021 09:37 ص

تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا - تحذيرات

1202177110855297982


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات النهار في المناطق التي تشهد هطول المطر، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب.


وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت غائمة جزئياً، وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتبقى الأجواء يوم الأحد، باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية، وتدريجياً خلال ساعات الليل تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، وتتزايد كميات الغيوم، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، مع ازدياد واضح في نشاط الرياح.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 - 5 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 2، وفي مرتفعات الشراه 9 - 1، وفي مناطق البادية 15 - 6، وفي مناطق السهول 13 - 5، وفي الاغوار الشمالية 18 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 8، وفي البحر الميت 22 - 10، وفي خليج العقبة 22 - 13 درجة مئوية.

 

--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202111193641629213878

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

12021423738264308922

امطار غزيرة في عمان

bed0dcf1-2e20-4c4d-bd17-8d8a99a0d376

تغيرات هامة على الطقس خلال الساعات القادمة

120214175452875679224

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن الاسبوع القادم

12202017134034546489324

حقيقة العاصفة الثلجيّة غير المسبوقة التي ستضرب الاردن

1202177110855297982

تفاصيل جديدة هامة حول المنخفض الجوي

أخبار متعلقة
1202111193641629213878

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

12021519135649290758

كيف ستكون حالة الطقس يوم الجمعة؟

1202177110855297982

أجواء باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة

122020811564667916092

تفاصيل الحالة الجوية لثلاثة أيام - تحذيرات

1220202205518759390283

الارصاد تحذر من طقس الخميس

122020147100496677337

تفاصيل الحالة الجوية اليوم وغدا