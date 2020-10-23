الجمعة 23-10-2020
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الجمعة، 23-10-2020 09:20 ص

تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الاحد

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الوكيل الاخباري - تكون الاجواء اليوم الجمعة معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ويوم غد السبت بحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

 

كما تتكاثر كميات الغيوم تدريجيا مع ساعات الليل، وتتهيأ الفرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المملكة خاصة الجنوبية منها، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.


ويوم الاحد تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في انحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراة 29 - 16، وفي مناطق البادية 34 - 18، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الاغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 26، وفي البحر الميت 37 - 25، وفي خليج العقبة 37 - 24 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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