السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 18-06-2022 12:09 م

تفاصيل حالة الطقس يومي السبت والأحد وتحذيرات

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الوكيل الإخباري- يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم السبت نـهـــارا، وستكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر.

ليــــــــلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات ليوم السبت :

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-  خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.


- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية .


أما غداً الاحد تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً

 

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