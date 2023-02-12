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الأحد، 12-02-2023 06:39 م

تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي وفرص تساقط الثلوج اعتباراً من الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه تدريجياً مع ساعات المساء يوم الثلاثاء تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئياً الى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات متاخرة من الليل فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة وغير مؤثرة من الثلج الممزوج مع المطر المتجمد .
 
واضافت الادارة ان الاجواء تستمر الاربعاء باردة جدا في اغلب المناطق وغائمة جزئيا، مع تساقط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية مع احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم جبال الشراة لفترة محدودة وغير مؤثرة.

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