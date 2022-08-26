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الجمعة، 26-08-2022 08:57 ص

تفاصيل درجات الحرارة من الجمعة وحتى الاثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 35 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 22، وفي مرتفعات الشراة 31 - 20، وفي مناطق البادية 38 - 23، وفي مناطق السهول 35 - 25، وفي الأغوار الشمالية 41 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 30، وفي البحر الميت 41 - 28، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم السبت، بموجة حارة، وترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويتعمق الأحد المقبل، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفي فترة المساء تكون ما بين شمالية شرقية إلى شمالية غربية.


وتبقى المملكة الاثنين المقبل، تحت تأثير الموجة الحارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول مع ساعات المساء إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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