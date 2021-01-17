تفاصيل منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الأحد باردة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات العصر تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، وتتزايد كميات الغيوم، وتصبح الأجواء غائمة وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية.

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وتدريجياً مع ساعات الليل الأولى تمتد الهطولات إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون غزيرة على فترات في بعض المناطق الشمالية والوسطى، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تتجاوز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق، وتؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

المصدر - بترا



