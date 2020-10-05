تفاصيل موجة الحر التي ستؤثر على الاردن

الوكيل الاخباري -

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يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء ، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة .🔸يوم الاربعاءبمشيئة الله يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.🔸يوم الخميسبمشيئة الله توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، الأجواء حارة نسبياً بوجه عام في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.