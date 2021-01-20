تفاصيل هامة من الارصاد بعد انتهاء المنخفض القطبي

الأربعاء 20-01-2021
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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - حذر مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب من موجة صقيع في العديد من مناطق المملكة خلال اليومين القادمين . 
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وقال ال خطاب ان فرص الثلوج ما زالت قائمة خلال الساعات القليلة القادمة حيث تشهد حاليا منطقة راس منيف في عجلون زخات ثلجية فيما تشهد مناطق في الطفيلة ايضا زخات ثلجية بين الحين والاخر .

واكد ال خطاب ان درجات الحرارة بعد زوال الكتلة القطبية ستتدنى الى مستويات قياسية بحيث تصل الى دون الصفر المئوي في العديد من المناطق . 

ومع ساعات الليل تتلاشى الامطار والثلوج وتبتعد الكتلة القطبية عن المملكة وفق ما اكده ال خطاب . 

 




 

 


 

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