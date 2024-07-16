تفاصيل ومستجدات الموجة الحارة التي تؤثر على الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ترتفع درجات الحرارة غدا الاربعاء بشكل طفيف، ليتحول الطقس حار في معظم المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ويوم الخميس يستمر الطقس حار في معظم المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما يوم الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الطقس حار نسبي في معظم المناطق ومع ساعات المساء تصبح الأجواء مناسبة للتنزه و ممارسة النشاطات الخارجية خاصة في المناطق الجبلية