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السبت، 20-07-2024 11:03 ص

تنويه هام من الارصاد الجوية بشأن طقس الاحد

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الوكيل الاخباري - تنوه ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد على ضرورة مراعاة تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الجسم لفترات طويلة وقت الذروة خاصة في مناطق الاغوار والعقبة

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ويطرأ يوم الاحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار نسبي في معظم المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

لـيــلاً: الطقس معتدل في أغلب المناطق ، و حار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

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