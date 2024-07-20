تنويه هام من الارصاد الجوية بشأن طقس الاحد

الوكيل الاخباري - تنوه ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد على ضرورة مراعاة تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الجسم لفترات طويلة وقت الذروة خاصة في مناطق الاغوار والعقبة

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ويطرأ يوم الاحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار نسبي في معظم المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



لـيــلاً: الطقس معتدل في أغلب المناطق ، و حار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.