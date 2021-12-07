توضيح حول تساقط الثلوج خلال منخفض غدا الأربعاء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -نفى الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية صحة ما يتم تداوله بشأن وجود تساقط للثلوج خلال المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن يؤثر على المملكة غداً الأربعاء .

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وأكد عقل في تصريح لـ "الوكيل الإخباري "أنه غير واردا تساقط الثلوج حاليا موضحاً في نفس الوقت بأن هناك العديد من التحذيرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار ومنها:



* خطر تشكل السيول بالأودية والمناطق المنخفضة خاصة بالمناطق الشمالية.

* خطر تشكل الغبار بالمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والجنوبية مما قد يسبب انعدام للرؤية بالطرق الصحراوية.



* خطر شدة سرعة الرياح والتي من الممكن أن تتجاوز بعض هباتها 90 كم بالساعة مما يستدعي تثبيت الأجسام القابلة للتطاير خاصة فوق المنازل.



* انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات مساء وليلة يوم الأربعاء على الخميس مما يستدعي اللباس الدافئ عند الخروج.



وأضاف أن الأمطار تبدأ مساء يوم الأربعاء بالمناطق الشمالية مصحوبة بالعواصف الرعديّة وتساقط زخات البرد ثم تمتد للمناطق الوسطى وتكون غزيرة على فترات.

