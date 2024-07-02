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الثلاثاء، 02-07-2024 06:28 ص

توقعات الحالة الجوية في المملكة والأرصاد تحذر

حرارة 5


الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الارصاد الجوية ان تسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، الطقس صيفي عادي في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية.


 




 

 


 

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