توقع وصول نسبة الإشغال في الفنادق إلى نحو 97% في بداية عطلة عيد الفطر

الوكيل الاخباري - توقع رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، الخميس، عبر "المملكة"، أن تصل نسبة الإشغال في الفنادق إلى نحو 97% في بداية عطلة عيد الفطر، واصفا إياها بـ "النسبة العالية جدا".



وأوضح الهندي أن القطاع الفندقي "بدأ بالتعافي" من تداعيات جائحة كورونا، ونسب الإشغال بالفنادق "أصبحت واضحة".



وتجاوزت نسبة إشغال الفنادق في عمّان صباح اليوم الخميس، 45%، وسط توقع بأن تصل خلال اليومين المقبلين من 55-60%.



أما نسبة إشغال الفنادق في البحر الميت فسجلت اليوم 78%، والبترا وصلت إلى 72%، والعقبة تم التسجيل بحدود 93% كنسبة إشغال وفق الهندي.

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