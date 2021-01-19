ثلوج الأربعاء على ارتفاع 1100 متر وما دون

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قالت ادارة الارصاد الجوية في احدث نشراتها الجوية ان تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة من اصل قطبي المرافقة للمنخفض الجوي، سيتعمق الاربعاء ، مما يؤدي الى المزيد من الانخفاض على الحرارة، لتسود أجواء شديدة البرودة، وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، حيث تكون الهطولات غزيرة على فترات؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100م هطول زخات من الثلج، تتراكم بشكل محدود ومتفاوت ما بين منطقة وأخرى، وقد تشهد الارتفاعات ما دون ذلك زخات من الثلج ممزوجة مع المطر، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50كم/ساعة .وفي العاصمة عمان بينت الارصاد في تصريح للوكيل الاخباري ان المرتفعات الغربية من عمان كمرتفعات تلاع العلي وخلدا ومنطقة المدينة الطبية وصويلح ستشهد زخات من الثلج .فيما ستشهد ايضا المرتفعات الشمالية في عجلون زخات ثلجية على فترات .اما المناطق الجنوبية فمن المتوقع ان تشهد مرتفعات الشوبك ومعان والنقب زخات ثلجية خاصة مرتفعات المريغة والقادسية .ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات بشكل عام، وتخف تدريجياً سرعة الرياح، ويتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية .