ثلوج وأجواء باردة جداً في الأردن خلال المنخفض الجوي القادم

الوكيل الاخباري -

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تبقى الأجواء باردة جداً يوم الثلاثاء في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا، ويتوقع خلال ساعات المساء هطول زخات من المطر في شمال المملكة، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق وتثير الغبار في مناطق البادية.وفي الليل تسود أجواء أشد برودة، وتدريجياً تعبر المملكة الجبهة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث تهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الهطولات غزيرة على فترات خاصةً في الانحاء الغربية من المملكة مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة، وتثير الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.ويوم الاربعاء يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي على المملكة، مما يؤدي الى المزيد من الانخفاض على الحرارة، لتسود أجواء شديدة البرودة، وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، حيث تكون الهطولات غزيرة على فترات؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما ويتوقع خلال ساعات النهار أن تشهد المرتفعات الجنوبية العالية (الشراه) هطول زخات من الثلج قد تتراكم بشكل محدود فوق القمم العالية منها، كما ويحتمل أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط المملكة زخات من الثلج ممزوجة مع الهطولات المطرية، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات بشكل عام، ويتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50كم/ساعة، وتخف سرعتها تدريجياً أثناء الليل.