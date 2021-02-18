جمعة باردة بلا ثلوج

الوكيل الإخباري - تستمر الأجواء باردة جداً غدا الجمعة ، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحياناً خلال ساعات النهار، وفق دائرة الأرصاد الجوية .
وتمتد الأمطار بعد الظهر إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من شرق المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتحول مساءً إلى شمالية غربية .
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