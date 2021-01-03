حالة الطقس الأحد

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، الأحد، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شرقية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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