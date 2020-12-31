الخميس 31-12-2020
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الخميس، 31-12-2020 06:51 ص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس الخميس

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الخميس، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــــــــلاً:

وفي ساعات المساء تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل تشكل الصقيع خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 


 




 

 


 

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