السبت 02-07-2022
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

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السبت، 02-07-2022 12:01 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

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الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت.

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وقالت الأرصاد الجوية، إن نهار اليوم السبت تكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط على فترات.

 

أما ليلا؛ فأشارت إلى أن الأجواء تكون لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.   


وحذرت الأرصاد الجوية من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.


 




 

 


 

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