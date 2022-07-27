حالة الطقس المتوقعة ليومي الأربعاء والخميس

الوكيل الاخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:



الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول احياناً الى جنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:



- خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة خاصة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.



أما غداً الخميس



تؤثرعلى المملكة كتلة هوائية حارة مرافقة لإمتداد منخفض سطحي حراري بحيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحياناً الى شمالية شرقية.



التحذيرات:



- خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة

